Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Rukainiu seniunija
  5. Квартиры

Квартиры в Rukainiu seniunija, Литва

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Pustalaukis, Литва
Дом
Pustalaukis, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
ВЫБРАН В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРЖЕРЕ, ВЫКЛЮЧЕННОМ С РАЗДЕЛОМ 2.21 ARS И ОЖИДАНИЕМ TERASA ELBINGO …
€313,600
Дом 6 спален с центральным отоплением, с видеонаблюдением, с парковка в Bendikai, Литва
Дом 6 спален с центральным отоплением, с видеонаблюдением, с парковка
Bendikai, Литва
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, деревня Бендикай, улица Вейш Рожеш 12. Продается недавно построенн…
€252,743
Дом с Furnace heating в Disliai, Литва
Дом с Furnace heating
Disliai, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
€26,437
Квартира 4 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с газовым отоплением в Rokantiskes, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с газовым отоплением
Rokantiskes, Литва
Комнаты 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
75,44 кв.м. квартира с 15 кв.м. У меня также будет часть 2.54, участок ( может сделать отдел…
€69,689
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 431 м²
Количество этажей 4
430 ПРОДАЖА. 51 кВ. М. ЗАВОДО С 5. 47 АРИР МАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ, ДОМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В КУСТР…
€295,293
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Partial finish в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Partial finish
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 51 м²
Этаж 3/4
ТРЕТЬЙ ДОМ - ТРЕТЬЯ ETS Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе П…
€89,102
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 5/5
€119,164
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector
Вильнюс, Литва
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/3
ПРОДАНО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ - 2 квартиры площадью 29 кв. М. бок о бок. Квартиры продаются …
€133,902
Дом с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО В ДОМЕ 3-Х ДРУГОГО В МАФЕ! МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЭТО В 4 БУТА! ВОЗМОЖНАЯ ПОКУПКА С ПОСЛЕДНИМ…
€227,982
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Pasile, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Pasile, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Живой дом в некой думбрерии. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Камни р. себя. Думбриас к. Черр…
€17,920
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 4/5
€115,129
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Этаж 7/11
ПРОДАЕТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, С СЮРПРИЗОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ К ГЕДИМИНСКОМУ ЗАМОКУ И NERIES UPLE …
€483,925

Параметры недвижимости в Rukainiu seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти