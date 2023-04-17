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Купить дом в Rudiskiu seniunija, Литва

3 объекта найдено
Домв Kijuvka, Литва
Дом
Kijuvka, Литва
47 м² Количество этажей 2
€ 75,000
ДОМ СОДО С 6,48 СТРЕЛКАМИ ГОВОРИТ - В ЭКОНОМИКЕ, ВОСИЛУМ, В ПОМНИТЕ 46,68. ___ Очень красив…
Домв Kijuvka, Литва
Дом
Kijuvka, Литва
136 м² Количество этажей 2
€ 179,000
НОВОЕ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, ДВА ДОМА В ГОРОДЕ УИЛЬОН! НОВАЯ ДОМАШНЯЯ СВИДАНИЕ - ЭТО ВЫБО…
Домв Vytautava, Литва
Дом
Vytautava, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 145,000
ПОЗЖЕ 48.77 а.с. С ДОМАШНИМ ПРОЕКТА ДОМА ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ! ДОМАШНЕЕ ЗДАНИЕ НА 6 - 8 МЕ…

Параметры недвижимости в Rudiskiu seniunija, Литва

с бассейном
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