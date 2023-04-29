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Квартиры в Rudiskiu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Kijuvka, Литва
Квартира 3 комнаты
Kijuvka, Литва
3 Количество комнат 66 м² 2/5 Этаж
€ 117,000
ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕССА, 66,35 КВ.М, 3-КОМНАТНАЯ КУПИТЬ - В ГАТЕВЕ ЭКВАРЯ, ВЕНТВАРИ, ВИЛЛО ПУТИ. …

Параметры недвижимости в Rudiskiu seniunija, Литва

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