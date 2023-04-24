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Дома в Рудаминское староство, Литва

2 объекта найдено
Дом в Skrabine, Литва
Дом
Skrabine, Литва
121 м² Количество этажей 1
€ 175,000
В новостях, пожалуйста, из новостей, из сенамовских нутолусов VOS 11 KM, ВЫПУЩЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬ…
Дом в Parapijoniskes, Литва
Дом
Parapijoniskes, Литва
130 м² Количество этажей 2
€ 239,000
ВКЛЮЧЕНО ПОЛНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - СОВМЕСТНОЕ, В ЖИЗНИ, КОТОРОЕ ОЦЕНЕ ОЧЕНЬ МНОГО СЕМЬИ И ВЫСОК…

Параметры недвижимости в Рудаминское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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