Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Вильнюсский район
  5. Квартиры

Квартиры в Рудаминское староство, Литва

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Nemezele, Литва
Квартира 2 комнаты
Nemezele, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/2
€ 75,000
Квартира 2 комнаты в Nemezele, Литва
Квартира 2 комнаты
Nemezele, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/2
€ 75,000
Квартира 2 комнаты в Nemezele, Литва
Квартира 2 комнаты
Nemezele, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/2
€ 75,000

Параметры недвижимости в Рудаминское староство, Литва

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти