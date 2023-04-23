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Жильё в Rozalimo seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Medikoniai, Литва
Дом
Medikoniai, Литва
97 м² Количество этажей 1
€ 6,900
ПРОДАЖА 20 ARS С ЖИВОЙ ДОМОЙ МАТЕРИАЛ НЕКОТОРЫЙ, ROZALIMO SEN., ПАКЕТ РАЙОН. RAMI PLACE, ХОР…

Параметры недвижимости в Rozalimo seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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