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Квартиры в Roku seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Rokeliai, Литва
Квартира 2 комнаты
Rokeliai, Литва
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 79,000

Параметры недвижимости в Roku seniunija, Литва

недорогая
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