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Жильё в Roku seniunija, Литва

8 объектов найдено
Дом в Rokeliai, Литва
Дом
Rokeliai, Литва
122 м² Количество этажей 1
€ 180,000
Квартира 2 комнаты в Rokeliai, Литва
Квартира 2 комнаты
Rokeliai, Литва
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 79,000
Дом в Rokeliai, Литва
Дом
Rokeliai, Литва
264 м² Количество этажей 2
€ 175,000
DU HOME ДЛЯ ОДНОЙ ЦЕНЫ ! Продается жилой дом с фермерским зданием и земельным участком в 16…
Дом в Rokeliai, Литва
Дом
Rokeliai, Литва
166 м² Количество этажей 2
€ 99,999
BACK OR, WONTH CHALLENGE, RAMBY - CAN TELL YOUR CASE! MEA BUILDING with BIG KIEM AND TVENKIN…
Дом в Parazeliai, Литва
Дом
Parazeliai, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 149,999
В РАМИО-МЕСТЕ - В ПАНЕМУНЕ МЫ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОМАШНЕЙ СОБСТВЕННОСТИ, КАРТИРУЮЩЕЙ НОВУЮ СТАТУ…
Дом в Patamulselis, Литва
Дом
Patamulselis, Литва
156 м² Количество этажей 2
€ 269,000
Дом в Rokeliai, Литва
Дом
Rokeliai, Литва
195 м² Количество этажей 2
€ 175,400
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НАДЗОРА ДОМА. ЭТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПОКУПКИ 9.19 ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ …
Дом в Rokeliai, Литва
Дом
Rokeliai, Литва
129 м² Количество этажей 2
€ 144,900
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НАДЗОРА ДОМА. ЭТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПОКУПКИ 9.19 ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ …

Параметры недвижимости в Roku seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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