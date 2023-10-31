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Квартиры в Rokiskio miesto seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Рокишкис, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Рокишкис, Литва
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/2
€77,000
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Рокишкис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Рокишкис, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
Продается две комнаты 50,55 кв. М. Квартира с погребом Паневас в Рокки ПРЕИМУЩЕСТВО: • плас…
€32,500

Параметры недвижимости в Rokiskio miesto seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
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