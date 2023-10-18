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Жильё в Rokiskio kaimiskoji seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Ulytele, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Ulytele, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая усадьба на продажу в 2016 году заняла 2-е место в районе Роккис. самая красивая…
€350,000

Параметры недвижимости в Rokiskio kaimiskoji seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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