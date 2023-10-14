Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Ringaudu seniunija
  5. Дома

Дома с бассейном в Ringaudu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с бассейном, с гаражом в Kazliskiai, Литва
Дом с балконом, с бассейном, с гаражом
Kazliskiai, Литва
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
ШОУ, ОТКРЫТОЕ В ВНИМАНИЕ, НЕ УСТАНОВИЛИ. КОТОРОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С БАЗЕЙНОМ, ТЕРАСОСОМ ДЛЯ ЧЕЛ…
€169,999

Параметры недвижимости в Ringaudu seniunija, Литва

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти