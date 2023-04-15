Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Каунасский уезд
Каунасский район
Дома
Купить дом в Ringaudu seniunija, Литва
Дом
Очистить
22 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом
Ringaudai, Литва
122 м²
Количество этажей 2
€ 255,000
ИСКЛЮЧЕННАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АРХИТЕКТУРА, ЭРДВУС, ИНОВАЦИОННЫЕ ГОСУДАРСТВА, А + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ КЛА…
Дом
Pypliai, Литва
78 м²
Количество этажей 1
€ 135,000
ПРОДАВАТЬ 30а. СОДИБА КАУНО РАДЖ. ОБМЕН НЕКОТОРЫМ. ДОМ В ХОРОШЕМ МЕСТЕ, ПОСКОЛЬКУ ДОМА ОТ ЦЕ…
Дом
Miriniskiai, Литва
208 м²
Количество этажей 2
€ 525,000
Эксклюзивный дом класса A + + площадью 208 кв. М с участком 8,62 акра земли продается на озе…
Дом
Ringaudai, Литва
62 м²
Количество этажей 2
€ 135,000
КОТ-КОТЕД НЕ ЛАМП В закрытом недавно построенном жилом квартале коттедж продается. СООТВЕТС…
Дом
Poderiskiai, Литва
462 м²
Количество этажей 2
€ 399,000
Новый дом с качественным зданием продается в Каунасском районе, Подериас, Сильсель-стрит. Д…
Дом
cebeliske, Литва
215 м²
Количество этажей 2
€ 49,000
Продается в Каунасском районе Чебелишкес к.На улице Паливарко строится двухэтажный современн…
Дом
Kazliskiai, Литва
48 м²
Количество этажей 1
€ 89,000
Продается часть дома в Марвеле, часть дома владеет большим участком 11,69 а, Немун течет по …
Дом
Miriniskiai, Литва
665 м²
Количество этажей 3
€ 575,000
664,62 кВ это ПРОДАЖА. М. РЕЗИДЕНЦИАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ С РАЗДЕЛОМ ЗЕМЛИ СНИЖЕНЫ PL! ЧИТАТЕЛЬНАЯ ЖИ…
Дом
Sakalai, Литва
169 м²
Количество этажей 2
€ 139,000
ДОМ АЛЕКСОТ!!! ------------------------------------------------ ПРЕИМУЩЕСТВО: - 7 акров у…
Дом
Kazliskiai, Литва
105 м²
Количество этажей 2
€ 64,900
Структура продается в отличном месте, часть дома ( ан этаж ) 104,96 кв.м. с 3-акровым участк…
Дом
Kazliskiai, Литва
73 м²
Количество этажей 2
€ 126,000
КОТДЕРЫ КЛАССА СОБСТВЕННОСТИ В УИЛЬОНЕ, ТИЛЛИОН G. 70 – ПАТОГ В ЖИЗНИ В ГОРОДЕ, А НЕ В ГОРОД…
Дом
Bajorai, Литва
70 м²
Количество этажей 2
€ 135,000
------------ ЛИКО ТОЛЬКО ОДИН ДОМ ------------ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Я НЕ НУЖЕН ДЛЯ СОБРАННЫХ ОРГАН…
Дом
Ringaudai, Литва
103 м²
Количество этажей 1
€ 150,000
Частный – современный – удобный. Доставлен дом по соседству с собственным домом. Может быть,…
Дом
Sakalai, Литва
251 м²
Количество этажей 1
€ 379,990
Дом
Ringaudai, Литва
100 м²
Количество этажей 2
€ 139,500
100 кв.м на продажу. с заблокированным домом с 3.3а. участок земли, утренняя тропа, повторно…
Дом
Tabariskiai, Литва
100 м²
Количество этажей 1
€ 239,000
ПРОДАВАТЬ НОВЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ 1 ВЫСОКИЙ ДОМ ВЫЖИВАЕМЫЙ ПРИМЕНИМЫЙ СКЛИП ---------------------…
Дом
Kazliskiai, Литва
47 м²
Количество этажей 1
€ 179,999
ДЛЯ КЕЙСА ВЕДИТА ТОЛЬКО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ССЫЛКИ НЕМУНЫ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ПОБЕД…
Дом
Pypliai, Литва
298 м²
Количество этажей 2
€ 585,999
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОДАНО ГРАЖДАН В ОТЧЕТЕ ОТЧЕТА, ПРОИЗВОДСТВЕННОСТИ, ВПВ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ …
Дом
Sakalai, Литва
274 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
Отличный дом, в тихой, красивой и естественной зоне ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Общая площадь – 274…
Дом
Ringaudai, Литва
256 м²
Количество этажей 1
€ 382,000
КОМАНДА ПРОДАЖИ 1 ДОМ С БОЛЬШИМ РАЗДЕЛОМ 55.26 ARS В RINGAUDIES!!! ________________________…
Дом
Karkiskes, Литва
341 м²
Количество этажей 2
€ 279,000
ПРОДАНО В СОТВЕ С БИЗНЕСОМ В СОВЕТЕ С СИРИОНОМ 8 ГОД! Многолетний опыт ведения бизнеса позво…
Дом
Karkiskes, Литва
341 м²
Количество этажей 2
€ 449,000
ПРОДАНО В СОТВЕ С БИЗНЕСОМ В СОВЕТЕ С СИРИОНОМ 8 ГОД! Многолетний опыт ведения бизнеса позво…
Параметры недвижимости в Ringaudu seniunija, Литва
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты