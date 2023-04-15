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Купить дом в Ringaudu seniunija, Литва

22 объекта найдено
Домв Ringaudai, Литва
Дом
Ringaudai, Литва
122 м² Количество этажей 2
€ 255,000
ИСКЛЮЧЕННАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АРХИТЕКТУРА, ЭРДВУС, ИНОВАЦИОННЫЕ ГОСУДАРСТВА, А + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ КЛА…
Домв Pypliai, Литва
Дом
Pypliai, Литва
78 м² Количество этажей 1
€ 135,000
ПРОДАВАТЬ 30а. СОДИБА КАУНО РАДЖ. ОБМЕН НЕКОТОРЫМ. ДОМ В ХОРОШЕМ МЕСТЕ, ПОСКОЛЬКУ ДОМА ОТ ЦЕ…
Домв Miriniskiai, Литва
Дом
Miriniskiai, Литва
208 м² Количество этажей 2
€ 525,000
Эксклюзивный дом класса A + + площадью 208 кв. М с участком 8,62 акра земли продается на озе…
Домв Ringaudai, Литва
Дом
Ringaudai, Литва
62 м² Количество этажей 2
€ 135,000
КОТ-КОТЕД НЕ ЛАМП В закрытом недавно построенном жилом квартале коттедж продается. СООТВЕТС…
Домв Poderiskiai, Литва
Дом
Poderiskiai, Литва
462 м² Количество этажей 2
€ 399,000
Новый дом с качественным зданием продается в Каунасском районе, Подериас, Сильсель-стрит. Д…
Домв cebeliske, Литва
Дом
cebeliske, Литва
215 м² Количество этажей 2
€ 49,000
Продается в Каунасском районе Чебелишкес к.На улице Паливарко строится двухэтажный современн…
Домв Kazliskiai, Литва
Дом
Kazliskiai, Литва
48 м² Количество этажей 1
€ 89,000
Продается часть дома в Марвеле, часть дома владеет большим участком 11,69 а, Немун течет по …
Домв Miriniskiai, Литва
Дом
Miriniskiai, Литва
665 м² Количество этажей 3
€ 575,000
664,62 кВ это ПРОДАЖА. М. РЕЗИДЕНЦИАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ С РАЗДЕЛОМ ЗЕМЛИ СНИЖЕНЫ PL! ЧИТАТЕЛЬНАЯ ЖИ…
Домв Sakalai, Литва
Дом
Sakalai, Литва
169 м² Количество этажей 2
€ 139,000
ДОМ АЛЕКСОТ!!! ------------------------------------------------ ПРЕИМУЩЕСТВО: - 7 акров у…
Домв Kazliskiai, Литва
Дом
Kazliskiai, Литва
105 м² Количество этажей 2
€ 64,900
Структура продается в отличном месте, часть дома ( ан этаж ) 104,96 кв.м. с 3-акровым участк…
Домв Kazliskiai, Литва
Дом
Kazliskiai, Литва
73 м² Количество этажей 2
€ 126,000
КОТДЕРЫ КЛАССА СОБСТВЕННОСТИ В УИЛЬОНЕ, ТИЛЛИОН G. 70 – ПАТОГ В ЖИЗНИ В ГОРОДЕ, А НЕ В ГОРОД…
Домв Bajorai, Литва
Дом
Bajorai, Литва
70 м² Количество этажей 2
€ 135,000
------------ ЛИКО ТОЛЬКО ОДИН ДОМ ------------ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Я НЕ НУЖЕН ДЛЯ СОБРАННЫХ ОРГАН…
Домв Ringaudai, Литва
Дом
Ringaudai, Литва
103 м² Количество этажей 1
€ 150,000
Частный – современный – удобный. Доставлен дом по соседству с собственным домом. Может быть,…
Домв Sakalai, Литва
Дом
Sakalai, Литва
251 м² Количество этажей 1
€ 379,990
Домв Ringaudai, Литва
Дом
Ringaudai, Литва
100 м² Количество этажей 2
€ 139,500
100 кв.м на продажу. с заблокированным домом с 3.3а. участок земли, утренняя тропа, повторно…
Домв Tabariskiai, Литва
Дом
Tabariskiai, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 239,000
ПРОДАВАТЬ НОВЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ 1 ВЫСОКИЙ ДОМ ВЫЖИВАЕМЫЙ ПРИМЕНИМЫЙ СКЛИП ---------------------…
Домв Kazliskiai, Литва
Дом
Kazliskiai, Литва
47 м² Количество этажей 1
€ 179,999
ДЛЯ КЕЙСА ВЕДИТА ТОЛЬКО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ССЫЛКИ НЕМУНЫ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ПОБЕД…
Домв Pypliai, Литва
Дом
Pypliai, Литва
298 м² Количество этажей 2
€ 585,999
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОДАНО ГРАЖДАН В ОТЧЕТЕ ОТЧЕТА, ПРОИЗВОДСТВЕННОСТИ, ВПВ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ …
Домв Sakalai, Литва
Дом
Sakalai, Литва
274 м² Количество этажей 2
€ 220,000
Отличный дом, в тихой, красивой и естественной зоне ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Общая площадь – 274…
Домв Ringaudai, Литва
Дом
Ringaudai, Литва
256 м² Количество этажей 1
€ 382,000
КОМАНДА ПРОДАЖИ 1 ДОМ С БОЛЬШИМ РАЗДЕЛОМ 55.26 ARS В RINGAUDIES!!! ________________________…
Домв Karkiskes, Литва
Дом
Karkiskes, Литва
341 м² Количество этажей 2
€ 279,000
ПРОДАНО В СОТВЕ С БИЗНЕСОМ В СОВЕТЕ С СИРИОНОМ 8 ГОД! Многолетний опыт ведения бизнеса позво…
Домв Karkiskes, Литва
Дом
Karkiskes, Литва
341 м² Количество этажей 2
€ 449,000
ПРОДАНО В СОТВЕ С БИЗНЕСОМ В СОВЕТЕ С СИРИОНОМ 8 ГОД! Многолетний опыт ведения бизнеса позво…

Параметры недвижимости в Ringaudu seniunija, Литва

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