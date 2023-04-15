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Купить квартиру в Ringaudu seniunija, Литва

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Kazliskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kazliskiai, Литва
3 Количество комнат 70 м² 2/2 Этаж
€ 45,000
ПРОДАНО 3 НОМЕРА КУПИТЬ В ГОРОДЕ ! Легкая квартира на продажу с отдельным гаражом и фермерс…
Квартира 3 комнатыв Sakalai, Литва
Квартира 3 комнаты
Sakalai, Литва
3 Количество комнат 74 м² 1/1 Этаж
€ 77,000
Алексоте, очень тихое место продает части дома. Дом находится на улице Кросна, где очень низ…
Квартира 3 комнатыв Miriniskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Miriniskiai, Литва
3 Количество комнат 84 м² 5/5 Этаж
€ 183,000
3 комнатная квартира на продажу 5 на этаже с прекрасной панорамой карьеры Лампинга. _______…

Параметры недвижимости в Ringaudu seniunija, Литва

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