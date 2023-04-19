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Купить недвижимость в Raudones seniunija, Литва

Раудоне
1
1 объект найдено
Домв Pupkaimis, Литва
Дом
Pupkaimis, Литва
81 м² Количество этажей 1
€ 37,000
ПРОДАНО ВЫСОКОМУ ВЫСОКОМУ С МАНАРДОЙ СОДИ, СУПКАЙМ НЕКОТОРЫЙ, ЖУРБАРК РАЙ. С 71A СКЛИПУ!! …

Параметры недвижимости в Raudones seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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