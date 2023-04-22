Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Каунасский район
  5. Квартиры

Квартиры в Raudondvario seniunija, Литва

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Upyte, Литва
Квартира 3 комнаты
Upyte, Литва
3 Количество комнат 65 м² 1/3 Этаж
€ 125,000
ПРОДАЖА КАЧЕСТВА И МОЛОДЕЖИ 3 К. ПОКУПКА В РОМАНЕ. МЕСТО ПАРКОВКИ BUTI PRINESS ЗАКРЫТО В 9 B…
Квартира 3 комнаты в Silelis, Литва
Квартира 3 комнаты
Silelis, Литва
3 Количество комнат 52 м² 2/2 Этаж
€ 126,000
Квартира 4 комнаты в Silelis, Литва
Квартира 4 комнаты
Silelis, Литва
4 Количество комнат 90 м² 1/2 Этаж
€ 149,000
ОДЕЖДА ДВА КОТЕНДА В ЗАКРЫТИИ КАРТЫ, РОМАЙН! _______________________________________________…

Параметры недвижимости в Raudondvario seniunija, Литва

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти