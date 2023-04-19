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Купить недвижимость в Raseiniu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Kebaiciai, Литва
Дом
Kebaiciai, Литва
68 м² Количество этажей 1
€ 20,000
МОЙНЫЙ СОДИ С 2,8-Лендовыми скалистыми, выставленными на месте -----------------------------…
Домв Sarkiai, Литва
Дом
Sarkiai, Литва
118 м² Количество этажей 1
€ 22,000
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДОМ С РАЗДЕЛОМ АРА 22.02 В ГОРОДЕ-СИТИ ЧЕШИЯ! Ремонт дома утверждается ремонтн…

Параметры недвижимости в Raseiniu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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