Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Расейнский район
  5. Дома

Дома в Расейнский район, Литва

2 объекта найдено
Дом в Kebaiciai, Литва
Дом
Kebaiciai, Литва
68 м² Количество этажей 1
€ 20,000
МОЙНЫЙ СОДИ С 2,8-Лендовыми скалистыми, выставленными на месте -----------------------------…
Дом в Sarkiai, Литва
Дом
Sarkiai, Литва
118 м² Количество этажей 1
€ 22,000
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДОМ С РАЗДЕЛОМ АРА 22.02 В ГОРОДЕ-СИТИ ЧЕШИЯ! Ремонт дома утверждается ремонтн…

Параметры недвижимости в Расейнский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти