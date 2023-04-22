Квартира 3 комнаты Pasesuvys, Литва 3 Количество комнат 85 м² 1/2 Этаж

€ 68,500

ЭРДВУС БЫЛ С ЗЕМЛЕЙ РАЗДЕЛОМ ДЛЯ ВЕРТИННОСТИ И РАМИИ ! Продается 3 к. квартира в Пилате г. …