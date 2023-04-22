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Квартира 5 комнат
Арёгала, Литва
5 Количество комнат
92 м²
2/5 Этаж
€ 49,000
МЫ ЖДЕМ СОБСТВЕННОСТИ АРИОТАЛЬНОГО ГОРОДА И СВЕТ ПЯТОЙ КОМНАТЫ! В ПРОЦЕДУРЕ ЧЛЕННОГО ЗАВОД…
Квартира 4 комнаты
Арёгала, Литва
4 Количество комнат
81 м²
3/4 Этаж
€ 42,000
Дом
Kebaiciai, Литва
68 м²
Количество этажей 1
€ 20,000
МОЙНЫЙ СОДИ С 2,8-Лендовыми скалистыми, выставленными на месте -----------------------------…
Дом
Sarkiai, Литва
118 м²
Количество этажей 1
€ 22,000
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДОМ С РАЗДЕЛОМ АРА 22.02 В ГОРОДЕ-СИТИ ЧЕШИЯ! Ремонт дома утверждается ремонтн…
Квартира 3 комнаты
Pasesuvys, Литва
3 Количество комнат
85 м²
1/2 Этаж
€ 68,500
ЭРДВУС БЫЛ С ЗЕМЛЕЙ РАЗДЕЛОМ ДЛЯ ВЕРТИННОСТИ И РАМИИ ! Продается 3 к. квартира в Пилате г. …
Квартира 2 комнаты
Paliepiai, Литва
2 Количество комнат
33 м²
4/5 Этаж
€ 39,950
ПРОДАНО ОБЩИМ ТИПОМ С СЛУЧАЙНОЙ ПАТОГУМАНСКОЙ ЯВНОЙ НОМЕРНОЙ, В ГИП Г., ОХРАННИКИ Плата за о…
Параметры недвижимости в Расейнский район, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
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