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Купить дом в Raisteniskes, Литва

6 объектов найдено
Домв Raisteniskes, Литва
Дом
Raisteniskes, Литва
390 м² Количество этажей 2
€ 115,000
Haircraft. Новый г. 26B на продажу в незаконченном строительстве 390 кв.м. жилой дом с участ…
Домв Raisteniskes, Литва
Дом
Raisteniskes, Литва
178 м² Количество этажей 1
€ 295,000
Домв Raisteniskes, Литва
Дом
Raisteniskes, Литва
178 м² Количество этажей 1
€ 299,000
Домв Raisteniskes, Литва
Дом
Raisteniskes, Литва
178 м² Количество этажей 1
€ 305,000
Домв Raisteniskes, Литва
Дом
Raisteniskes, Литва
124 м² Количество этажей 1
€ 245,000
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПУТИ, ОПТИМАЛЬНЫЙ ДОМ ОДНОГО ВЫСОКОГО С ПИЛЬНОЙ …
Домв Raisteniskes, Литва
Дом
Raisteniskes, Литва
149 м² Количество этажей 2
€ 259,000

Параметры недвижимости в Raisteniskes, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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