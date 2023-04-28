Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Паневежский уезд
  4. Паневежский район

Жильё в Raguvos seniunija, Литва

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Зарасай, Литва
Дом
Зарасай, Литва
182 м² Количество этажей 2
€ 85,106
ПРОДАНО В ДОМЕ ДВУХ БОЛЬ В ЗАРАЗАХ, В ожидании Г. 32. Чуть более километра от центра города.…
Квартира 3 комнаты в Avizieniai, Литва
Квартира 3 комнаты
Avizieniai, Литва
3 Количество комнат 69 м² 2/2 Этаж
€ 155,000
Студия 1 спальня в Друскининкай, Литва
Студия 1 спальня
Друскининкай, Литва
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
Друскининкай – город-курорт, расположенный на самом юге Литвы и каждый год посещают ок…
Квартира 1 комната в Паланга, Литва
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1 Количество комнат 30 м² 3/4 Этаж
€ 79,999
Продается полностью оборудованная квартира студенческого типа в Паланге, общая площадь 30 кв…
Квартира 4 комнаты в Rokantiskes, Литва
Квартира 4 комнаты
Rokantiskes, Литва
4 Количество комнат 73 м² 1/5 Этаж
€ 109,900
Приглашаем вас зарегистрироваться в день открытых дверей в следующую пятницу с 15:00 до 17:0…
Дом в Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
710 м² Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается мир, аутентичность и эстетика, вонючий особняк и Арвеал-Бетион, стоящие на окраине…
Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 225,900
Коттедж, уже построенный на Паланге, Остее, в настоящее время продается. Частичная отделка, …
Квартира 2 комнаты в Birstonas, Литва
Квартира 2 комнаты
Birstonas, Литва
2 Количество комнат 53 м² 4/4 Этаж
€ 78,097
ERVUS, 2 НЕЗАКОННЫХ НОМЕРА, В БИРСТОНЕ, ИЗБРАН. Большие инвестиции в курорт Бирстон, возможн…
Дом в Kretingsodis, Литва
Дом
Kretingsodis, Литва
182 м² Количество этажей 2
€ 177,000
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 71 м² 2/4 Этаж
€ 270,000
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
30 м² Количество этажей 1
€ 18,000
Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
142 м² Количество этажей 2
€ 130,000

Параметры недвижимости в Raguvos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти