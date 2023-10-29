ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Литва
Рагува
Квартиры
Квартиры в Рагува, Литва
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Grabupiai, Литва
238 м²
1
237,73 КВ.М. ДОМ ГРАБУПС К., КЛЕВ Г. 14 С 35 ПЛОЩАДЬЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ СКЛИП Продается просторный д…
€159,910
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой
Norunai, Литва
37 м²
1
Продается участок площадью 7,72 га с прудом, коттеджем, частным лесом и разгонным ручьем чер…
€88,950
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Naisiai, Литва
93 м²
1
❗❗❗ Жизнь в Природе Ваша мечта? КУПИТЬ И ПРИМЕНИТЬ ИЗ КУПЕ ❗❗❗ СЕЛЬДЕРЕЙНЫЙ ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗ…
€64,645
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Вильнюс, Литва
2
48 м²
5/5
€110,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с интернетом, с Construction Brick, с With furniture
Паланга, Литва
2
33 м²
3/5
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ПАЛАНГЕ =========<1><>GTAG1><> TAG1><>TAG1><>>> <> ПРЕИМУЩЕСТВО: • …
€103,942
Рекомендовать
Дом
Каунас, Литва
102 м²
2
ВНИМАНИЕ, ТОЛЬКО В ЭТОМ МЕСЯЦЕ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ БОЛЬШУЮ СКИДКУ НА ОДИН КОТИК ! BUVUSI ЦЕНА 1…
€157,905
Рекомендовать
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
197 м²
2
€188,858
Рекомендовать
Дом с гаражом
Rokantiskes, Литва
328 м²
2
Современный эксклюзивный дизайнерский дом, окруженный природой, рядом с региональным парком,…
€718,030
Рекомендовать
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
156 м²
2
€396,047
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Пренай, Литва
3
73 м²
2/4
€85,000
Рекомендовать
Дом
Каунас, Литва
79 м²
2
€135,205
Рекомендовать
Дом с Furnace heating
Шунскай, Литва
76 м²
1
МАРИЯМПОЛЫ В ВАШИХ МУКАХ В ГОРОДЕ СОБАК. НА МЕСТЕ ПОКУПКИ, ПОСЛЕДНЕЙ В ГАТВЕРЕ, ОТКУДА БУДУТ…
€30,097
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL