Купить квартиру в Radviliskio seniunija, Литва

Квартира 3 комнаты Kutiskiai, Литва 3 Количество комнат 75 м² 3/3 Этаж

€ 37,000

САМОЙ СВЕТ И ПРОЦЕДУРА 3К. BUTAS РАДВИЛИК РАДЖ. CUTEXT, С БЕЛЫМ И БУИТИН ТЕХНИКА ПАТОГИ МЕС…