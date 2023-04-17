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Купить дом в Радвилишкский район, Литва

3 объекта найдено
Домв Aukstelkai, Литва
Дом
Aukstelkai, Литва
393 м² Количество этажей 2
€ 39,000
ВЫБОР ВНИМАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА. ПРОДАНО НАЗАД НА ПОПУЛЯРНОЙ СРЕДСТВА! В ЭТОМ ГОДУ УЖЕ ЗАВ…
Домв Радвилишкский район, Литва
Дом
Радвилишкский район, Литва
59 м² Количество этажей 1
€ 12,000
Усадьба была построена в 1981 году, расположена в юго-западной части Радвили и Скарона, по а…
Домв Радвилишкский район, Литва
Дом
Радвилишкский район, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 13,400
Усадьба была построена в 1890 году, расположена в юго-западной части Радвили и Скарона, по а…

Параметры недвижимости в Радвилишкский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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