Купить квартиру в Радвилишкский район, Литва

Квартира 3 комнаты Радвилишкис, Литва 3 Количество комнат 67 м² 4/5 Этаж

€ 51,900

С БЕЛЫМ ПРОДАНОМ 3 К. BUTAS. РАДВИЛИК В РАДВИДНОСТИ А. Повилян Г. ПРЕИМУЩЕСТВО: • Квартир…