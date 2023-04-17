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Купить квартиру в Радвилишкский район, Литва

Радвилишкис
5
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Радвилишкис, Литва
Квартира 3 комнаты
Радвилишкис, Литва
3 Количество комнат 67 м² 9/9 Этаж
€ 46,900
В РАДВИЛЬСКОМ СЕРДЦЕ, 3 КОМНАТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПАНОРАМА МАЙРОН Г. ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВО: ✅ Кварт…
Квартира 2 комнатыв Радвилишкис, Литва
Квартира 2 комнаты
Радвилишкис, Литва
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 45,000
ПРОЦЕДУРА 2 НОМЕРА 49,90 КВ. М. БУТ С БЕЛЫМ И БУТИННЫМ ТЕХНИКОМ В ИЗМЕНЕНИИ G., RADVILIC. …
Квартира 3 комнатыв Радвилишкис, Литва
Квартира 3 комнаты
Радвилишкис, Литва
3 Количество комнат 67 м² 4/5 Этаж
€ 51,900
С БЕЛЫМ ПРОДАНОМ 3 К. BUTAS. РАДВИЛИК В РАДВИДНОСТИ А. Повилян Г. ПРЕИМУЩЕСТВО: • Квартир…
Квартира 4 комнатыв Радвилишкис, Литва
Квартира 4 комнаты
Радвилишкис, Литва
4 Количество комнат 75 м² 5/5 Этаж
€ 66,000
ПОДЕЛИТЬСЯ ERDVUS ПЕРЕВОЗКА 4 КОМНАТЫ КУПИТЬ НА УВАЖАЮЩЕМ САЙТЕ МЫ ИМУНИКАЦИЯ G, RADVILIC П…
Квартира 3 комнатыв Kutiskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kutiskiai, Литва
3 Количество комнат 75 м² 3/3 Этаж
€ 37,000
САМОЙ СВЕТ И ПРОЦЕДУРА 3К. BUTAS РАДВИЛИК РАДЖ. CUTEXT, С БЕЛЫМ И БУИТИН ТЕХНИКА ПАТОГИ МЕС…
Квартира 2 комнатыв Радвилишкис, Литва
Квартира 2 комнаты
Радвилишкис, Литва
2 Количество комнат 53 м² 4/12 Этаж
€ 50,000
ПРОЦЕДУРА 2 НОМЕРА 53 КВ. М. BUTAS IN MAIRON G., RADVILIC. ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВО ➜ Квартира в цент…
Квартира 2 комнатыв Linkaiciai, Литва
Квартира 2 комнаты
Linkaiciai, Литва
2 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 60,000
ПРОЦЕДУРА 2 НОМЕРА 50,10 КВ. М. BUTAS С БЕЛЫМ И БУТИННЫМ ТЕХНИКОМ В РАДВИЛИКАНСКОЙ РАДВИЛЬНО…
Квартира 3 комнатыв Pakalniskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Pakalniskiai, Литва
3 Количество комнат 64 м² 3/5 Этаж
€ 48,000
3-комнатная квартира на продажу в центре города, Каштановая улица, Радвилишкис. Рядом со шко…

Параметры недвижимости в Радвилишкский район, Литва

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