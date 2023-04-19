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Купить дом в Punios seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Padvariskiai, Литва
Дом
Padvariskiai, Литва
48 м² Количество этажей 1
€ 29,000
Эта усадьба расположена в деревне Spicycles и имеет большой участок площадью 1,11 га со всем…

Параметры недвижимости в Punios seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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