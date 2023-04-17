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Купить недвижимость в Prienu seniunija, Литва

Пренай
10
12 объектов найдено
Домв Ignacava, Литва
Дом
Ignacava, Литва
206 м² Количество этажей 2
€ 180,000
Ищете качественное строительство и монтаж, современный, экономичный, удобный и практичный па…
Домв Ignacava, Литва
Дом
Ignacava, Литва
89 м² Количество этажей 2
€ 42,000
Продается двухэтажный кирпичный садовый дом с земельным участком 12-го века и фермерским зда…
Домв Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
114 м² Количество этажей 1
€ 225,000
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ ГОСУДАРСТВА В ГОРОДЕ ПУТИ. ДОМ В ДОМЕ ШЕСТОЙ, В ПУТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОС…
Квартира 2 комнатыв Пренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Пренай, Литва
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 99,000
!!! Новые квартиры с полной установкой !!! ____________________ Вы когда-нибудь мечтали жить…
Домв Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
119 м² Количество этажей 1
€ 30,000
ДОМ НЕКОТОРЫЙ ВЫДАН С РАЗДЕЛОМ 2,25 ГА ! -------------------------------------------------- …
Домв Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
132 м² Количество этажей 2
€ 218,000
!!! НЕМУНО ПАРК !!! _______________________ Премиум классный дом в коттеджном комплексе NEMU…
Домв Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
160 м² Количество этажей 1
€ 65,000
160 кВ.М. ДОМ В ПАКЕТЕ, НА НЕДЕЛЕ МОЛИТВЫ Жилой дом с фермерскими зданиями продается в отли…
Домв Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
74 м² Количество этажей 1
€ 50,000
ПОТОКИ С ДОМОМ И Острая СТРОИТЕЛЬНОСТЬЮ, РАСШИРЕНИЯ В ВЫСОКИХ СТЕНКАХ!!! ИЗ РАЗДЕЛА, ПРОВЕДЕ…
Домв Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
132 м² Количество этажей 2
€ 214,000
!!! НЕМУНО ПАРК !!! _______________________ Премиум классный дом в коттеджном комплексе NEMU…
Домв Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
69 м² Количество этажей 2
€ 49,000
ПРОДАВАЯ ГЛАВНУЮ ЧАСТЬ BASANAVIOUS G., В СТЕНЕ. Другая часть дома является домом для одной с…
Квартира 2 комнатыв Пренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Пренай, Литва
2 Количество комнат 48 м² 2/5 Этаж
€ 86,000
Домв Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
227 м² Количество этажей 3
€ 70,000
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ИСКУССТВЕ В очень красивом месте рядом с лесом продается …

Параметры недвижимости в Prienu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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