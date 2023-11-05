ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Литва
Прекульское староство
Таунхаусы
Таунхаусы в Прекульское староство, Литва
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
94 м²
2
ОЧЕНЬ ВЫ, СТИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 4 КОМНАТНЫХ КОТЕД В ZUJS! Продается в качественном и стильн…
€255,746
Рекомендовать
Дом с гаражом
Lebartai, Литва
250 м²
2
ДОМ - SODYBA Крупный рогатый скот в Клайпеде. ---------------------------------------------…
€236,164
Рекомендовать
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
90 м²
2
ПРОДАВАТЬ 90 КВ. М., 4 КОМНАТА, УКОРЕНЕННАЯ В ЗАКРЫТИИ, В СЧАСТЬЕ В ВИНЛДЕ (PRIE GUILLION ES…
€283,483
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с With furniture
Вильнюс, Литва
1
33 м²
7/12
€114,957
Рекомендовать
Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
160 м²
1
5 комнат, 159,58 кв.м., DAL DEFINITION HOUSE В КАЛЮСЕ ! Отличное предложение для семьи, чтоб…
€185,979
Рекомендовать
Дом с балконом
Ivoniskes, Литва
49 м²
1
МОЛОДЕЖЬ, ПОЛНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДОМ ЗАГОРОДНЫЙ ЛЕС. Функциональный одноэтажный дом. На первом …
€74,131
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Vidubale, Литва
4
79 м²
1/2
4 КОМНАТЫ, РАЗДЕЛЕННЫЕ, БЫЛИ В УГОЛОВНОМ G., PAPIVE, LIGHT RAJ. ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО, ДОМА…
€35,326
Рекомендовать
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с интернетом, с With furniture
Каунас, Литва
1
29 м²
5/5
Продается 28,64 кв.м. однокомнатная квартира в Медкашио, Высокий Блеск, Каунас ОПИСАНИЕ БУТ…
€45,518
Рекомендовать
Дом
Brinkiskes, Литва
166 м²
2
ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННО УСТАНОВЛЕННЫЙ ЖИВОТНЫЙ ДОМ В ОБОРОТЕ R . Идеальное …
€274,074
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с интернетом, с With furniture, с Domestic equipment
Seniava, Литва
3
77 м²
1/3
ПОРЯДОК 3-Й КОМНАТЫ WARM G. -------------------------------------------------- -------------…
€146,618
Рекомендовать
Дом
Вильнюс, Литва
89 м²
2
2023 ГОД ШТАТЫ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН, A++ КЛАСС ДОМ В БЕЛОМ. ==================
>
…
€280,445
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Central collector
Вильнюс, Литва
2
57 м²
4/12
€124,999
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Прекульское староство, Литва
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL