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Дома в Прекульское староство, Литва

11 объектов найдено
Дом в Dercekliai, Литва
Дом
Dercekliai, Литва
56 м² Количество этажей 2
€ 77,000
In the carcephids, Klaipeda areas. 2-story SODO HOUSE WITH STATIN AND 6th c. SKLYPU ________…
Дом в Rokai, Литва
Дом
Rokai, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 120,000
Newly formed quarter residential settlement "New Rokai". Capital Klaipeda presents a unique…
Дом в Dercekliai, Литва
Дом
Dercekliai, Литва
56 м² Количество этажей 2
€ 77,000
В карчефидах, Клайпедах. 2-этажный дом СОДО со статином и 6 в. SKLYPU ______________________…
Дом в Stragnai I, Литва
Дом
Stragnai I, Литва
95 м² Количество этажей 1
€ 69,500
Усадьба в Минии ! Привлекательная цена ! Фронт своего, Voveryscine k. Продается часть усадь…
Дом в Rokai, Литва
Дом
Rokai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 100,000
Недавно образованный квартал жилой поселок "Новый Рокай". Столица Клайпеда представляет уни…
Дом в Svencele, Литва
Дом
Svencele, Литва
97 м² Количество этажей 2
€ 410,000
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОЛНОГО ПОДГОТОВЛЕННОГО ДОМА С УБЫТКОМ В КРАНТИЧЕСКОЙ АНТ-МАРИ-КРАНТИКЕ !!!…
Коттедж 2 спальни в Svencele, Литва
Коттедж 2 спальни
Svencele, Литва
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 229,000
Литва, Клайпедский район, деревня Свансле, на улице Нерихос, уютный, современный, умный, эко…
Коттедж 2 спальни в Svencele, Литва
Коттедж 2 спальни
Svencele, Литва
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 189,000
Литва, Клайпедский район, деревня Свансле, на улице Нерихос, уютная, современная, умная, Эко…
Дом 2 спальни в Svencele, Литва
Дом 2 спальни
Svencele, Литва
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 229,000
Литва, Клайпедский район, деревня Свансле, на улице Нерихос, уютный, современный, умный, эко…
Дом в Stragnai I, Литва
Дом
Stragnai I, Литва
160 м² Количество этажей 2
€ 129,000
Продается просторная 7-комнатная ( 160 кв. ) часть дома ( cottedge ) с 14 акрами земли и дру…
Дом в Svencele, Литва
Дом
Svencele, Литва
60 м² Количество этажей 2
€ 189,000
Продается дом в Свенселе. -------------------------------------------------- ---------------…

Параметры недвижимости в Прекульское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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