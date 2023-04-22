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Квартиры в Прекульское староство, Литва

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Svencele, Литва
Квартира 2 комнаты
Svencele, Литва
2 Количество комнат 43 м² 1/3 Этаж
€ 164,300
В стране воды и ветра, в Свенсле все свободные души ждут уютного и современного дома. Посмо…
Квартира 1 комната в Svencele, Литва
Квартира 1 комната
Svencele, Литва
1 Количество комнат 29 м² 2/3 Этаж
€ 116,500
В стране воды и ветра, в Свенсле все свободные души ждут уютного и современного дома. Посмо…
Квартира 3 комнаты в Svencele, Литва
Квартира 3 комнаты
Svencele, Литва
3 Количество комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 199,000
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Параметры недвижимости в Прекульское староство, Литва

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