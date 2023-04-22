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Литва
Клайпедский уезд
Клайпедский район
Жильё в Прекульское староство, Литва
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14 объектов найдено
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Дом
Dercekliai, Литва
56 м²
Количество этажей 2
€ 77,000
In the carcephids, Klaipeda areas. 2-story SODO HOUSE WITH STATIN AND 6th c. SKLYPU ________…
Квартира 2 комнаты
Svencele, Литва
2 Количество комнат
43 м²
1/3 Этаж
€ 164,300
В стране воды и ветра, в Свенсле все свободные души ждут уютного и современного дома. Посмо…
Квартира 1 комната
Svencele, Литва
1 Количество комнат
29 м²
2/3 Этаж
€ 116,500
В стране воды и ветра, в Свенсле все свободные души ждут уютного и современного дома. Посмо…
Дом
Rokai, Литва
100 м²
Количество этажей 1
€ 120,000
Newly formed quarter residential settlement "New Rokai". Capital Klaipeda presents a unique…
Дом
Dercekliai, Литва
56 м²
Количество этажей 2
€ 77,000
В карчефидах, Клайпедах. 2-этажный дом СОДО со статином и 6 в. SKLYPU ______________________…
Дом
Stragnai I, Литва
95 м²
Количество этажей 1
€ 69,500
Усадьба в Минии ! Привлекательная цена ! Фронт своего, Voveryscine k. Продается часть усадь…
Дом
Rokai, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 100,000
Недавно образованный квартал жилой поселок "Новый Рокай". Столица Клайпеда представляет уни…
Квартира 3 комнаты
Svencele, Литва
3 Количество комнат
45 м²
1/2 Этаж
€ 199,000
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С БЕЛЫМ, ВЫСОКОЙ КАЧЕСТВЕННЫМ ПУЛЬСОМ, КУПИТЬ ДО СОВРЕМЕННЫХ РЫНКОВ СПРО…
Дом
Svencele, Литва
97 м²
Количество этажей 2
€ 410,000
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОЛНОГО ПОДГОТОВЛЕННОГО ДОМА С УБЫТКОМ В КРАНТИЧЕСКОЙ АНТ-МАРИ-КРАНТИКЕ !!!…
Коттедж 2 спальни
Svencele, Литва
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 229,000
Литва, Клайпедский район, деревня Свансле, на улице Нерихос, уютный, современный, умный, эко…
Коттедж 2 спальни
Svencele, Литва
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 189,000
Литва, Клайпедский район, деревня Свансле, на улице Нерихос, уютная, современная, умная, Эко…
Дом 2 спальни
Svencele, Литва
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 229,000
Литва, Клайпедский район, деревня Свансле, на улице Нерихос, уютный, современный, умный, эко…
Дом
Stragnai I, Литва
160 м²
Количество этажей 2
€ 129,000
Продается просторная 7-комнатная ( 160 кв. ) часть дома ( cottedge ) с 14 акрами земли и дру…
Дом
Svencele, Литва
60 м²
Количество этажей 2
€ 189,000
Продается дом в Свенселе. -------------------------------------------------- ---------------…
Параметры недвижимости в Прекульское староство, Литва
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