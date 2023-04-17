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Купить недвижимость в Плунгеский район, Литва

Жемайчю-Калвария
3
Плунге
1
4 объекта найдено
Домв Жемайчю-Калвария, Литва
Дом
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м² Количество этажей 1
€ 27,000
Домв Жемайчю-Калвария, Литва
Дом
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м² Количество этажей 1
€ 27,000
Живой дом в городе Стартиес-ЧЛЕН - SEDOS G. 2 С СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. ( Возможн…
Домв Жемайчю-Калвария, Литва
Дом
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м² Количество этажей 1
€ 27,000
Домв Плунге, Литва
Дом
Плунге, Литва
238 м² Количество этажей 2
€ 149,000
_________________________ 2-х этажный дом площадью 237,75 кв.м. с большим погребом в Плунге …

Параметры недвижимости в Плунгеский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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