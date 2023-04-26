Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Клайпедский уезд
Клайпедский район
Plikiai
Жильё в Plikiai, Литва
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом
Каунас, Литва
94 м²
Количество этажей 1
€ 185,000
МЫ В ГОРЯЧЕМ, ВЫ ИЗМЕНЕНЫ, ЛИЦЫ И ОТКРЫВАЕТЕ СВОЙ НОВЫЙ ДОМ В КОМНАТЕ МИРА. РАСИОНАЛЬНОЕ ДО…
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат
60 м²
5/5 Этаж
€ 81,900
ПОДЕЛИТЬСЯ 3 КОМНАТАМИ КУПИТЬ В ПЕСНИХ, В 11-Й КОШКЕ КОВО. Я ХОРОШО СЛЕДУЕТ ОСНОВНОЙ ВАННОЙ…
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
77 м²
1/3 Этаж
€ 193,000
Дом
Ringaudai, Литва
256 м²
Количество этажей 1
€ 382,000
КОМАНДА ПРОДАЖИ 1 ДОМ С БОЛЬШИМ РАЗДЕЛОМ 55.26 ARS В RINGAUDIES!!! ________________________…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
48 м²
2/5 Этаж
€ 128,991
ПРОДАВАЙТЕ, ЧТО ВЫ ЧАСЫ И СВЕТ 3 КОМНАТЫ БЫЛИ В СОЕДИНЕНИИ! Квартира разумно перепроектирова…
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат
64 м²
1/9 Этаж
€ 83,999
Трехкомнатная квартира в Сонгле Преимущества: • Первый этаж • Просторные номера • Ориен…
Дом
Каунас, Литва
30 м²
Количество этажей 1
€ 32,999
Дом
Patamulselis, Литва
156 м²
Количество этажей 2
€ 269,000
Дом
Drasuciai, Литва
253 м²
Количество этажей 2
€ 69,900
ERDVUS 252 KV.M ДВА ВЫСОКОЙ ЖИЗНИ ВЫПУСКАЮТСЯ В ВОДНОМ С БОЛЬШИМ 30-МЕСТНЫМ СОДУ И СЕЛЬСКОХО…
Дом
Birstonas, Литва
191 м²
Количество этажей 2
€ 345,000
Проигрывание в городе Шестого города с Гарелином и большими 18.18 A. ЗЕМЛЯ СКЛИПУ. ПОЛНАЯ И…
Дом
Gailiunai, Литва
231 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
231 КВ ОТНОСИТСЯ К. М. ДОМ В ДЕВУШКАХ! ____________________________________________________…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
43 м²
1/4 Этаж
€ 78,000
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты