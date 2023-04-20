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Купить дом в Pivonijos seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Grauzieciai, Литва
Дом
Grauzieciai, Литва
154 м² Количество этажей 1
€ 64,900
Продается четырехкомнатный жилой дом с хозяйственными постройками, Укмерге р. self., Siesik …

Параметры недвижимости в Pivonijos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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