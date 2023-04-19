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Купить недвижимость в Pivasiunu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Bazorai, Литва
Дом
Bazorai, Литва
70 м² Количество этажей 2
€ 16,500
СОДО ДОМ АЛИТАУС РАЙ, НЕМУНИК К., В СОДАХ СООБЩЕСТВА "ЧАСТЬ" Участок имеет правильную форму …
Домв Bazorai, Литва
Дом
Bazorai, Литва
57 м² Количество этажей 1
€ 54,900
ДОМ СОДО ПРЕДЛАГАЕТСЯ ЖИТЬ ЗЕМЛИ!!! _________________________________________________ Продае…

Параметры недвижимости в Pivasiunu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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