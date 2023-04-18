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Купить недвижимость в Pilviskiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Paezeriai, Литва
Дом
Paezeriai, Литва
151 м² Количество этажей 2
€ 55,000
РЕЗЮМЕ ПРОДАНО ЖИВОЙ ДОМ ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ ДО ФОНДА ФОНДОВ, ВИЛЛИОНАЛЬНОГО РАЙ. ЦЕНА Д…
Домв Alksnenai, Литва
Дом
Alksnenai, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 22,000
Усадьба с участком 17,5 акров жилой недвижимости находится в отличном и тихом месте в деревн…

Параметры недвижимости в Pilviskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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