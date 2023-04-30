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Жильё в Pelednagiu seniunija, Литва

4 объекта найдено
Дом в Pelednagiai, Литва
Дом
Pelednagiai, Литва
79 м² Количество этажей 1
€ 25,500
Дом в Pasiliai, Литва
Дом
Pasiliai, Литва
92 м² Количество этажей 1
€ 155,000
Продается дом на улице Тюльпан, Сумасшедший, Кот р. Одноэтажный дом с террасой и большим вн…
Дом в Савечяй, Литва
Дом
Савечяй, Литва
275 м² Количество этажей 2
€ 189,900
ПРОДАНО ОЧЕНЬ ОШИБКИ И ЗАПИСАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ !!! НЕТ АНАЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ…
Дом в Pelednagiai, Литва
Дом
Pelednagiai, Литва
79 м² Количество этажей 1
€ 25,500
SODY - ДОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ И 26 ARS РАЗДЕЛ R. ПРИБЫЛЬ К. ИЗМЕНЕНИЯ G. П…

Параметры недвижимости в Pelednagiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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