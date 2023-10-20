Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Pasvitinio seniunija
  5. Дома

Дома в Pasvitinio seniunija, Литва

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом с гаражом, с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Площадь 298 м²
Количество этажей 2
UNICAL HOUSE CENTREATMENT CITY CENTREATMENT – CITY PATOGUS RITM, АВТОРИКАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР И ЕГ…
€389,191
Дом с гаражом в Lebartai, Литва
Дом с гаражом
Lebartai, Литва
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
ДОМ - SODYBA Крупный рогатый скот в Клайпеде. ---------------------------------------------…
€239,502
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Паланга, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Паланга, Литва
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/4
SELLED IN THE PROCEDURE 1K. BUTH IN PALANG ===========<1><>GTAG1><> <>TAG1><>>> <> ADVANT…
€94,703
Дом с гаражом в Вильнюс, Литва
Дом с гаражом
Вильнюс, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
€147,961
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Вильнюс, Литва
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/6
1 комнатная квартира на улице Вадува, в нижней части Панерии -------------------------------…
€55,000
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Buzeliai, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Buzeliai, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
В районе компания Semeliškis g. продала часть дома площадью 105,18 кв. м (1-й этаж) с погреб…
€59,876
Дом с гаражом, с Furnace heating в Rokeliai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Rokeliai, Литва
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
НАЗАД ИЛИ, ЧУДЕСНЫЙ ВЫЗОВ, RAMBY - МОЖЕТ СКАЗАТЬ СВОЙ СЛУЧАЙ! MEA BUILDING с БОЛЬШИМ КИЕМ И …
€79,833
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Dubravai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Dubravai, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
В СТОПОРКЕ ИМУЩЕСТВА Р. НА МЕСТЕ - МИЛЛИОН, ТЫ. 1 ВЫБОР КАЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (102.46 К…
€114,262
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Partial finish в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Partial finish
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Этаж 1/4
ТРЕТЬЙ ДОМ - ТРЕТЬЯ ETS Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе П…
€68,857
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/4
ПОДЕЛИТЕСЬ 3 КОМНАТАМИ, КУПЛЕННЫМИ В ФАБИДЖОНСКОМ РАДЖОНЕ - PUTIC ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИГОТОВИТЬ ДО…
€114,761
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, с Partial finish в Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, с Partial finish
Клайпеда, Литва
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/4
SECOND HOUSE - SECOND ETAP Convenient car contact with the city center, and the nearby Palan…
€46,902
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Sintautai, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Sintautai, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
3 НОМЕРА КУПЛЕНЫ В СИНТАУТАХ, СКАЖИ РАДЖ. ПРЕИМУЩЕСТВО: •Город Синтаутос расположен на сли…
€25,088

Параметры недвижимости в Pasvitinio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти