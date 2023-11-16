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Дома в Пасвалис, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Пасвалис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Пасвалис, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ВЫСОКИЙ КАРТОН РЕСТОРСНЫЙ ДОМ В ГРУППЕ ПТИЦЫ. ЭТО ПАТОГ, ЧТОБЫ ЖИТЬ МЕСТО – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЖИ…
€69,900
Realting.com
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