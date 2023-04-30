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Дома в Пасвальский район, Литва

Krincinas
1
Salociai
1
9 объектов найдено
Дом в Slamai, Литва
Дом
Slamai, Литва
39 м² Количество этажей 1
€ 17,000
Дом в Toliunai, Литва
Дом
Toliunai, Литва
84 м² Количество этажей 1
€ 9,500
SODY BOX G., СОБИРАЙТЕ НЕКОТОРЫЕ, НАПИШИТЕ РЭЙ. ДОМ В РАМИОЖЕ МЕСТО ЕСТЕСТВЕННОЕ В АПСУПТИИ.…
Дом в Slamai, Литва
Дом
Slamai, Литва
90 м² Количество этажей 2
€ 37,900
Дом в Slamai, Литва
Дом
Slamai, Литва
91 м² Количество этажей 1
€ 10,000
ПРОДАН ДОМ МЭС С 41-Й ЗЕМЕЛЬНОЙ РАЗДЕЛОЙ САКАРН, СВЕТ РАЙ. МЫ МОЖЕМ 4 НОМЕРА, ВИРТУВ, ВЕРАНД…
Дом в Aukstikalniai, Литва
Дом
Aukstikalniai, Литва
178 м² Количество этажей 1
€ 65,000
ПРОДАВАЯ ОДИН ВЫСОКИЙ, НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ МЕДЛИН Г., 13, ВЫСОКОЙ НЕКОТОРЫЙ, СВЕТНОЙ МОЛО…
Дом в Krincinas, Литва
Дом
Krincinas, Литва
130 м² Количество этажей 2
€ 52,000
ДОМ ДОМА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО G. КРИНЧ, ПОЗДНО РАДЖ. ДОМ ВЫСОКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ЧТО…
Дом в Slamai, Литва
Дом
Slamai, Литва
39 м² Количество этажей 1
€ 17,000
Продается дом в тихом и красивом городе в Пушалото, в районе Пасваль. Участок - 6 акров с …
Дом в Salociai, Литва
Дом
Salociai, Литва
95 м² Количество этажей 1
€ 5,900
Продается расовый дом с хозяйственными постройками у красивой реки в городе Сумотиан, Салат.…
Дом в Slamai, Литва
Дом
Slamai, Литва
119 м² Количество этажей 1
€ 8,000
Участок с конструкциями на продажу, Kęstutis st.В салатах ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 8…

Параметры недвижимости в Пасвальский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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