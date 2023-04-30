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Квартиры в Пасвальский район, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Pasvalio Vienkiemiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Pasvalio Vienkiemiai, Литва
3 Количество комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 25,000
3 комнаты, неправильно используемые в ИСПОЛЬЗОВАНИИ 35, LIGHT RAJ. ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО, Д…
Квартира 4 комнаты в Vidubale, Литва
Квартира 4 комнаты
Vidubale, Литва
4 Количество комнат 79 м² 1/2 Этаж
€ 35,900

Параметры недвижимости в Пасвальский район, Литва

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