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Дома в Pastrevio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Пастревис, Литва
Дом
Пастревис, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
€ 199,500
Дом в Пастревис, Литва
Дом
Пастревис, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
€ 199,500

Параметры недвижимости в Pastrevio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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