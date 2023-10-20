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Жильё в Parovejos seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Kacimiskis, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Kacimiskis, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
ЖИЛОЙ ДОМ - ДОМ В ПУТИРЕ, ПТИЦА. НАЗВАНИЕ 3 КОМНАТЫ, ДЕВА, ВСЕ ПАТОГУМЫ, VONIOS ROOM – ГАЗ, …
€42,000

Параметры недвижимости в Parovejos seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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