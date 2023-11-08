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Жильё в Papilys, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Papilys, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Papilys, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
€115,000
Realting.com
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