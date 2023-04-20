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Купить дом в Papiles seniunija, Литва

Papile
1
1 объект найдено
Домв Papile, Литва
Дом
Papile, Литва
178 м² Количество этажей 1
€ 45,000
ИЗБРАННЫЙ МОННАМ С ГУАРЕЛИНОМ, ФИЛЛИОНОМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ, НЕЗАВИСИМОСТЬ G., В…

Параметры недвижимости в Papiles seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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