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Купить недвижимость в Panevezio seniunija, Литва

4 объекта найдено
Домв Kleveckine, Литва
Дом
Kleveckine, Литва
28 м² Количество этажей 1
€ 21,000
SELLING PROCEDURE SODO HOUSE WITH SECTION, SUNIC SODS, BERNATONES K. HOUSE MEDICINAL, 28.13 …
Домв Lepsiai, Литва
Дом
Lepsiai, Литва
126 м² Количество этажей 1
€ 125,000
УКАЗАННЫЕ НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАССА, НОВЫЙ В…
Домв Pazagieniai, Литва
Дом
Pazagieniai, Литва
33 м² Количество этажей 1
€ 25,500
ЧАСТЬ ДОМА В ГАТВЕРЕ РАМИГАЛА, ПОСТОЯННЫЙ ЦЕНТР, В КАНАВЗЕ. ПРОДАЖА ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ В СЕКРЕТНО…
Домв Pazagieniai, Литва
Дом
Pazagieniai, Литва
383 м² Количество этажей 2
€ 38,000
ДОМ ДЛЯ ДОМА ОБСЛУЖИВАНИЯ, СВЕТ Г., ПАНЕВИСЕРИИ. ДОМ, КОТОРЫЙ Я ЖИВУ ИЗ ОБЪЕКТА СРЕДСТВ, ТО…

Параметры недвижимости в Panevezio seniunija, Литва

с бассейном
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