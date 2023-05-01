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Дома в Паневежский район, Литва

Smilgiai
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18 объектов найдено
Дом в Kakunai, Литва
Дом
Kakunai, Литва
34 м² Количество этажей 2
€ 14,900
ПРОДАНО, ЧТО ВЫ СОДО ДОМА В АПСУПТИ, С 5a ЗЕМЛЯМИ РАЗДЕЛ!!! ________________________________…
Дом в Lepsiai, Литва
Дом
Lepsiai, Литва
126 м² Количество этажей 1
€ 125,000
УКАЗАННЫЕ НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАССА, НОВЫЙ В…
Дом в Kleveckine, Литва
Дом
Kleveckine, Литва
50 м² Количество этажей 2
€ 24,000
Продается деревянный садовый дом с участком земли 7,53 утра в Бернатони км, S / B Screen 2, …
Дом в Kleveckine, Литва
Дом
Kleveckine, Литва
28 м² Количество этажей 1
€ 20,500
ПРОЦЕДУРА ПРОДАЖИ ДОМА СОДО С РАЗДЕЛОМ, СОЛНЕЧНЫЕ СОДЫ, БЕРНАТОНЫ К. ДОМ МЕДИЦИНАЛ, 28,13 кВ…
Дом в Pereksliai, Литва
Дом
Pereksliai, Литва
67 м² Количество этажей 1
€ 45,000
ДОМ ДЛЯ ДОМА БЕЖНЫХ. В ПЕРЕДАЧЕ, НАПИСКА КАНЕВЬЮ. ДОМ В ОДНОМ ВЫСОКОМ, ПАТОГАУС. ДЛЯ ДОМА НЕ…
Дом в Kakunai, Литва
Дом
Kakunai, Литва
34 м² Количество этажей 2
€ 15,900
Дом в Putiliskiai, Литва
Дом
Putiliskiai, Литва
77 м² Количество этажей 1
€ 35,000
Живой дом, воскресенье G. НЕ СИЛА К. С СКЛИПУ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ. ГЛАВНАЯ ОБЩА…
Дом в Kakunai, Литва
Дом
Kakunai, Литва
61 м² Количество этажей 1
€ 20,800
Сад на продажу в районе Паневас. S.B. “ Cubarj ”. Птичий кирпич 61,44 кв. с чердаком и балко…
Дом в Smilgiai, Литва
Дом
Smilgiai, Литва
98 м² Количество этажей 2
€ 31,000
ЧАСТЬ ДОМА ( УДАЛЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНО ) SMILGES KM., ПАНЕВИСЕРИИ РАЙ. ЭТО МЕСТО, ПУТИ, ЧТОБЫ Ж…
Дом в Naujikai, Литва
Дом
Naujikai, Литва
172 м² Количество этажей 1
€ 77,700
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ G., НОВОСТИ K., СОКРАЩЕНИЕ ПАНЕВЕНЦИИ. СОВРЕ…
Дом в Pamarliskiai, Литва
Дом
Pamarliskiai, Литва
373 м² Количество этажей 2
€ 215,000
ДОМ ДЛЯ ДОМА В УИЛЛУ, ФОНДЫ. ДОМ ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОДАНО УЧАСТНИКОМ БЕЛЫМ, ДВА ТЕРАСОСА…
Дом в Pamarliskiai, Литва
Дом
Pamarliskiai, Литва
142 м² Количество этажей 1
€ 149,000
УКАЗАННЫЙ НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ НОВЫЙ СУЩЕСТВЕННЫЙ ДОМ В КОРОБКЕ ДОМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В…
Дом в Daumenai, Литва
Дом
Daumenai, Литва
432 м² Количество этажей 2
€ 299,000
Просторные DU HOME продаются на NAMAI на NAMAI на Земле Панецкой улицы, Станьюнас. Тихое мес…
Дом в Pamarliskiai, Литва
Дом
Pamarliskiai, Литва
100 м² Количество этажей 2
€ 82,000
Продается дом в районе Панегас, Лис, район SB “ SVAJON ”, расположенный на берегу реки Лирен…
Дом в Kulbiai, Литва
Дом
Kulbiai, Литва
97 м² Количество этажей 1
€ 10,900
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДОМ РОССИИ НЕКОТОРЫЙ, ПАНЕВИС РАЙ. У нас есть 5 номеров, виртчен. ДОМ СЕНОВАЛ,…
Дом в Pazagieniai, Литва
Дом
Pazagieniai, Литва
33 м² Количество этажей 1
€ 25,500
ЧАСТЬ ДОМА В ГАТВЕРЕ РАМИГАЛА, ПОСТОЯННЫЙ ЦЕНТР, В КАНАВЗЕ. ПРОДАЖА ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ В СЕКРЕТНО…
Дом в Pazagieniai, Литва
Дом
Pazagieniai, Литва
383 м² Количество этажей 2
€ 38,000
ДОМ ДЛЯ ДОМА ОБСЛУЖИВАНИЯ, СВЕТ Г., ПАНЕВИСЕРИИ. ДОМ, КОТОРЫЙ Я ЖИВУ ИЗ ОБЪЕКТА СРЕДСТВ, ТО…
Дом в Dembava, Литва
Дом
Dembava, Литва
141 м² Количество этажей 2
€ 110,000
КВАРТИРА КВАРТИРЫ - ОТКРЫТЫ, В САМОЙ ЛОШАДНОЙ ОБЛАСТИ - ДЕМБАВА, ДОХОД ПЛ. ПРОДАВАЯ ЮЖНЫЙ ФА…

Параметры недвижимости в Паневежский район, Литва

с бассейном
недорогая
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