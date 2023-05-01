Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Паневежский уезд
  4. Паневежский район
  5. Квартиры

Квартиры в Паневежский район, Литва

Krekenava
1
Mieziskiai
1
Рамигала
1
Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Рамигала, Литва
Квартира 2 комнаты
Рамигала, Литва
2 Количество комнат 49 м² 2/2 Этаж
€ 11,000
Продается 2-комнатная квартира на площади Свободы 9, Рамигала, Панегасский район. Квартира в…
Квартира 2 комнаты в Dembava, Литва
Квартира 2 комнаты
Dembava, Литва
2 Количество комнат 37 м² 1/4 Этаж
€ 26,500
2-комнатная квартира на продажу Ветераны g.1, Дембава, Панегасе район. Квартира в хорошем, т…
Квартира 3 комнаты в Mieziskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Mieziskiai, Литва
3 Количество комнат 58 м² 2/2 Этаж
€ 39,900
Продается 3-комнатная квартира, В прекрасной, Ананасовой зоне, до Panecase 13 км. Для тех, к…
Квартира 1 комната в Krekenava, Литва
Квартира 1 комната
Krekenava, Литва
1 Количество комнат 34 м² 2/4 Этаж
€ 20,900

Параметры недвижимости в Паневежский район, Литва

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти