ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Литва
Паневежское городское самоуправление
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры в Паневежское городское самоуправление, Литва
Многоуровневые квартиры
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом
Streipunai, Литва
104 м²
1
€149,302
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
3
65 м²
3/5
ПРОЦЕДУРА ПРОДАЖИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В НЕДВИЖИМОСТИ. Дом стратегиче…
€119,575
Рекомендовать
Дом
Klabiniai, Литва
491 м²
2
В прекрасном месте, в деревне Клабини, эксклюзивный особняк со зданиями продается в районе М…
€298,937
Рекомендовать
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Gailiunai, Литва
270 м²
2
ПРОДАНО ERDVUS 269.61 кв. М. ДОМ ЭНЕРГИЧНОГО КЛАССА С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСОЙ, ГВАРИТОМ И СЕКЦИЕЙ 15…
€422,497
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с парковкой, с интернетом, с Construction Brick
Каунас, Литва
5
130 м²
3/4
Продается квартира в историческом доме из красного кирпича на 2 этажах с РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ М…
€249,114
Рекомендовать
Дом с Furnace heating, с With bathhouse
Pasventupys, Литва
213 м²
1
СПОСОБ WRAY - ЭТО SODY, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОПРОБОВАТЬ В ЕСТЕСТВЕННОМ ВОЗВРАТЕ И КОНФИДЕНЦИАЛ…
€96,656
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом
Тяльшяй, Литва
2
34 м²
2/5
ПРОДАЕТСЯ, ТЕПЛО, СВЕТ 2 КОМНАТЫ. КВАРТИРА 2- AME В ВЫСОКОМ СКАЗКЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Располо…
€25,984
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Domestic equipment
Каунас, Литва
2
55 м²
1/6
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПОДПИСАН В БОЛЬШОМ, УНИКАЛЬНОМ МЕСТЕ, РЫБАЛКЕ G., ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ! ITI…
€188,293
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Вильнюс, Литва
3
54 м²
1/5
3 КОМНАТЫ, 54,16 КВ.М. БУТАС - В АНТАКАЛЬНИ, В СУДЬЯ СУДЬЯ. ____ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…
€124,627
Рекомендовать
Дом
Smailiai, Литва
260 м²
2
Если вы полны решимости и стремитесь к переменам, это предложение - просто TAU ! www.saules…
€493,246
Рекомендовать
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
290 м²
1
Жилой дом на продажу с коммерческими помещениями в центре Алитауса. Само здание находится в …
€93,667
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с With furniture, с Domestic equipment, с Stairwell with combination lock
Вильнюс, Литва
2
30 м²
3/7
€98,165
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Паневежское городское самоуправление, Литва
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL