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Дома в Панямуне, Литва

1 объект найдено
Дом в Панямуне, Литва
Дом
Панямуне, Литва
180 м² Количество этажей 1
€ 40,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ В НЕМНОГО МОЩНОСТИ В ПИЕВЕ G. 13A, ПАНЕМУН . Оборудованный 1-й этаж + приют на…
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